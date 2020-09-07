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أخبار محلية > تركي آل الشيخ يؤيد نقد الأمير عبد الرحمن بن مساعد لتقرير تلفزيوني: معك حق.. أطالبهم بالتعديل حالاً
07/09/2020   10:28 م

تركي آل الشيخ يؤيد نقد الأمير عبد الرحمن بن مساعد لتقرير تلفزيوني: معك حق.. أطالبهم بالتعديل حالاً

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تفاعل رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ مع تغريدة للأمير عبد الرحمن بن مساعد انتقد فيها تقريرا تلفزيونيا بثته إحدى القنوات تضمن بعض الأخطاء في ترتيب الأسماء.

وكان ابن مساعد طالب القائمين على البرنامج بـ”إنزال الناس منازلهم” من حيث “التجربة الشعرية” على أقل تقدير، فضلاً عن كونه والأمير سعود بن عبد الله أسنّ من تركي آل الشيخ.

وكتب تركي آل الشيخ تعليقاً على ملاحظة الأمير: “تقرير سيء ومعك حق، أطالبهم بالتعديل حالاً، وبحفظ المقامات الاجتماعية والشعرية”، فردّ عليه ابن مساعد: “لا يُستغرب رقيّك، حفظك الله وأسعدك”. وفق “أخبار 24”.

وكان التقرير الذي بثته القناة يتحدث عن أسماء الشعراء كاتبي كلمات أحد الألبومات الغنائية، وذكر التقرير أولاً اسم الأمير بدر بن عبد المحسن ثم تركي آل الشيخ ثم الأمير عبد الرحمن بن مساعد ثم الأمير سعود بن عبد الله.

تركي آل الشيخ يؤيد نقد الأمير عبد الرحمن بن مساعد لتقرير تلفزيوني: معك حق.. أطالبهم بالتعديل حالاً

أخبار محلية
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