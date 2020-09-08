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أخبار محلية > آخر مستجدات العمل في مشروع “مسار” بمكة المكرمة وموعد الانتهاء منه
08/09/2020   7:10 ص

آخر مستجدات العمل في مشروع “مسار” بمكة المكرمة وموعد الانتهاء منه

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كشف نائب رئيس شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المهندس عبدالمحسن البكر، مستجدات العمل في مشروع “مسار” في مكة المكرمة وموعد الانتهاء من المشروع.

وأوضح، خلال حديثه لقناة الإخبارية، أن الشركة تقوم في الوقت الحالي بإنشاء 7 جسور، اثنان منها بتقاطع الأمير محمد بن سلمان مع الدائري الثالث، وآخر يتقاطع مع شارع عبدالله عريف، والرابع في تقاطع شارع المنصور، والخامس يتقاطع مع الدائري الثاني، فيما يتقاطع السادس والسابع مع الدائري الأول.

وأشار إلى أنه بنهاية عام 2021 ستكون كافة الطرق الخاصة بـ”مسار” جاهزة للاستخدام، ومن ثم تبدأ مرحلة الإعداد للمباني.وفق “أخبار 24”.

وأكد أن الجسور تنقل المستخدمين من اتجاه الحرم بالدائري الثالث إلى الدائري الأول والعكس، موضحًا أنها توفر مسارات غير متقاطعة للمشاة والمركبات.

ويحتوي المشروع لأول مرة على جسر مكون من ثلاثة مستويات يمر فوق طريق الأمير محمد بن سلمان والطريق الدائري، كما أنه يتصل بشكل واضح مع قطار الحرمين.

آخر مستجدات العمل في مشروع “مسار” بمكة المكرمة وموعد الانتهاء منه

أخبار محلية
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