طلب شاب سعودي بالأحساء من رواد مواقع التواصل الاجتماعي القدوم إلى محل والدته الذي اقترضت من أجل تأسيسه.
وجاء طلب الشاب السعودي بعدما نشر مقطع فيديو ظهرت خلاله والدته في حالة حزن شديد بسبب غياب الزبائن عن مشروع المقهى الذي أسسته، حيث وعد بمنح القادمين إلى المقهى عرضًا جيدًا، بشرط أن يتظاهروا بأنهم لا يعرفونه.
ولاقى الفيديو تداولًا كبيرًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين نشروا مقطعا آخر للمقهى وهو ممتلئ بالزبائن الذين استجابوا لدعوة الشاب خلال الساعات الماضية على منصتي سناب شات وتويتر.
وفق “أخبار 24”.