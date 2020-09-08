نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > داوود الشريان: لهذا السبب أقدم برنامج “تحدي العائلات”.. وهذه شروط المشاركة
08/09/2020   7:11 ص

داوود الشريان: لهذا السبب أقدم برنامج “تحدي العائلات”.. وهذه شروط المشاركة

+ = -
690

كشف الإعلامي داوود الشريان فكرة برنامجه الجديد “تحدي العائلات”، والذي من المقرر إذاعته قريبًا على قناة MBC.

وأوضح، خلال حديثه في برنامج “MBCTrending”، أن اختياره للبرنامج جاء بسبب فكرته التي تسمح لأي شخص بالمشاركة والإجابة عن الأسئلة المطروحة فيه، مشيرًا إلى أن البرنامج سوف يتضمن نقاشا مع العائلات حول المشكلات الاجتماعية وغيرها من الظواهر.

وأشار إلى أن بعض العوامل قد تسهم في تغيير مسار النقاشات مع العائلات بشكل تام، وهو ما يمكن من خلاله لمس ظاهرة اجتماعية أو ملامح التطور المجتمعي. وفق “أخبار 24”.

وأبان الشريان بعض الشروط الخاصة بالعائلات المشاركة، وعلى رأسها أن تكون مكونة من 4 أشخاص، وأن تكون عاداتهم وتقاليدهم شبيهة بما يعيشه السعوديون، مشددًا على أهمية أهداف البرنامج، والتي دائمًا ما ترجح كفة القريبين من تقاليد وعادات الناس.

داوود الشريان: لهذا السبب أقدم برنامج “تحدي العائلات”.. وهذه شروط المشاركة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885110659.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.