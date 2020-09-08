داوود الشريان: لهذا السبب أقدم برنامج “تحدي العائلات”.. وهذه شروط المشاركة

كشف الإعلامي داوود الشريان فكرة برنامجه الجديد “تحدي العائلات”، والذي من المقرر إذاعته قريبًا على قناة MBC.
وأوضح، خلال حديثه في برنامج “MBCTrending”، أن اختياره للبرنامج جاء بسبب فكرته التي تسمح لأي شخص بالمشاركة والإجابة عن الأسئلة المطروحة فيه، مشيرًا إلى أن البرنامج سوف يتضمن نقاشا مع العائلات حول المشكلات الاجتماعية وغيرها من الظواهر.
وأشار إلى أن بعض العوامل قد تسهم في تغيير مسار النقاشات مع العائلات بشكل تام، وهو ما يمكن من خلاله لمس ظاهرة اجتماعية أو ملامح التطور المجتمعي. وفق “أخبار 24”.
وأبان الشريان بعض الشروط الخاصة بالعائلات المشاركة، وعلى رأسها أن تكون مكونة من 4 أشخاص، وأن تكون عاداتهم وتقاليدهم شبيهة بما يعيشه السعوديون، مشددًا على أهمية أهداف البرنامج، والتي دائمًا ما ترجح كفة القريبين من تقاليد وعادات الناس.
داوود الشريان يتحدث عن فكرة برنامجه الجديد تحدي العائلات على
MBC1#MBCTrending#MBC4 pic.twitter.com/TkBA8jAwUU
— MBC Trending (@MBCTrending) September 7, 2020