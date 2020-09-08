بالفيديو.. استشاري يرد على أبرز أسئلة المخالطين لحالة مؤكدة بـ”كورونا”

أجاب رئيس قسم الأمراض المعدية بمدينة الملك سعود الطبية الدكتور علاء العلي، عن أكثر أسئلة “كورونا” المتداولة عن المخالطين لحالة مؤكدة.
وقال الدكتور العلي إن مخالطة شخص لمصاب بـ”كورونا” لمدة أكثر من 15 دقيقة ومسافة أقل من متر، وكلاهما يرتدي الكمامة ومطبق كل أساليب الوقاية فهو غير مخالط، بينما إذا كان مخلاً بأساليب الوقاية فهو مخالط ويجب عليه الحجر الصحي.
وأضاف أن الشخص بمجرد مخالطته لحالة مصابة بـ”كورونا” يلزم عليه الحجر الصحي بغض النظر عن العمر والحالة الصحية، مبيناً أنه لا يلزم عمل المسحة الطبية في نهاية فترة الحجر للتأكد من الشفاء أو وجود الإصابة بالفيروس. وفق “أخبار 24”.
أكثر #أسئلة_كورونا المتداولة عن المخالطين لحالة مؤكدة، يجيب عليها استشاري الباطنة والأمراض المعدية. pic.twitter.com/CqygvmsZFX
— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) September 7, 2020