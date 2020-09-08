النيابة العامة تبدأ إجراءات التحقيق مع المسيء للموظفات العسكريات

قال مصدر مسؤول في النيابة العامة، إن الدائرة المختصة باشرت إجراءات التحقيق مع الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداول، وهو يسيء للسيدات الملتحقات بالقطاعات الأمنية العسكرية.
وأكد المصدر أن مركز الرصد في النيابة وثق إساءة المذكور في وقت سابق، ليصدر النائب العام أمره بالقبض عليه بناء على مقتضى المادتين (15 و17) من نظام الإجراءات الجزائية بعد إجراءات البحث والتحري.
وشدد على أن النيابة العامة لن تتهاون في محاسبة وتجريم كل مَن يتعرض بسوء لرجال الأمن أو يقلل من جهود الأجهزة الأمنية. وفق “أخبار 24”.
وكانت شرطة منطقة القصيم قد أعلنت القبض على الشخص المسيء للموظفات العسكريات، وأوضحت أنه مواطن في العقد الثالث من العمر.