تفاعل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، مع حالة الشاب متحدي الإعاقة أحمد الحريصي، والذي ناشد تهيئة الطريق المؤدي إلى منزله الذي يقع بمرتفعات جبال الحشر بمحافظة الداير، حيث لا يستطيع الوصول إليه إلا محمولاً بسبب وعورة الطريق.
ووجه نائب أمير المنطقة محافظ الداير نايف بن لبدة بالوقوف على وضع الشاب الحريصي، حيث بادر محافظ الداير بزيارة الشاب في منزله للاطمئنان على حالته الصحية والوقوف على حالة منزله، استجابة لتوجيهات الأمير محمد بن عبدالعزيز.
وأكد “بن لبدة” أنه سيتابع موضوع الطريق بنفسه شخصياً وسيتم صيانته عاجلاً من قبل الجهات المعنية ومعالجته بالتنسيق فيما بينهم، ليسهل على المواطن وسكان المنطقة الوصول إلى منازلهم، مشدداً وفقاً لـ “سبق” على ضرورة تنفيذ توجيهات نائب أمير المنطقة بتقديم الخدمات للمواطنين.
من جانبه، ثمّن الشاب أحمد الحريصي تفاعل نائب أمير جازان مع حالته، مشدداً على أنه ليس بغريب على الأمير محمد الاهتمام بإيجاد حل لمعاناة المواطنين ومتابعة احتياجاتهم.