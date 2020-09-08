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أخبار محلية > “الموارد البشرية”: “طفل الرياض المُعنّف” بخير.. وقانوني يوضح عقوبة الأب المعتدي
08/09/2020   7:16 ص

“الموارد البشرية”: “طفل الرياض المُعنّف” بخير.. وقانوني يوضح عقوبة الأب المعتدي

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الطفل الذي ظهر في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يُعنّف من قِبل والده، بخير وصحته جيدة.  

 وأوضحت الوزارة وفقاً لـ”عكاظ”، أن الجهات الأمنية أحالت الأب المعنف إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه.

 من جانبه، قال القانوني إبراهيم الباشة، إن المادة 13 من نظام الحماية من الإيذاء حددت العقوبة في مثل هذه الحالات بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 وأضاف أنه إذا كان هناك أوصاف جريمة متعددة تستوجب العقاب فإن المحكمة لها أن تعاقب بعقوبات تعزيرية أخرى.

وكان شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي على طفل بعنف ويركله بقدميه ويطلب منه الذهاب إلى والدته.

“الموارد البشرية”: “طفل الرياض المُعنّف” بخير.. وقانوني يوضح عقوبة الأب المعتدي

أخبار محلية
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