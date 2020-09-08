بالفيديو.. بدأ كأرض زراعية ثم شيدت عليه البيوت الطينية.. قصة “حي أمر قرو” بالرياض وسبب تسميته

نشرت دارة الملك عبدالعزيز تقريراً عن “حي أم قرو” القديم الذي يقع في العاصمة الرياض، وكيف بدأت به العمارة بعدما كان أرضاً زراعية، وسبب تسميته بهذا الاسم.
وقال أحد سكان الحي ويدعى محمد المسعود، إن قصة الحي بدأت منذ قدوم الشيخ سليمان العنقري إلى المنطقة قادماً من الوشم، وكان ذلك في عهد الإمام تركي بن عبدالله عام 1240 هـ، حيث قام باستزراع الأرض وغرس النخيل فيها وأحيا المنطقة بالزراعة.
وأضاف المسعود أن أحفاد الشيخ سليمان باعوا المنطقة للأمير أحمد بن عبدالرحمن الفيصل، وبدأ فيها البنيان تقريباً عام 1380 هـ، مضيفاً أن الحي سمي بأم قرو نسبة إلى أحواض الماء الصغير التي تسمى بالقرو. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن الحي به بيوت مختلفة الأحجام وتميز بالبناء الطيني على الطراز القديم، وكانت التركيبة الخارجية للبيوت بسيطة جداً والنوافذ من النوع القديم.
#فيديو الدارة |
كان الحي أرضاً زراعية قبل حوالى(٢٠٠) سنة، وفي نهاية السبعينيات الهجرية بدأت عمارته بالبيوت الطينية ليكون جزءاً من #الرياض..لكن لماذا سمي ب”ام قرو”؟
توثيقي لـ #دارة_الملك_عبدالعزيز عن هذا الحي التاريخي ومفردات بيوته العمرانية. pic.twitter.com/VA8kcHeAnU
— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) September 7, 2020