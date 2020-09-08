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أخبار محلية > بالفيديو.. مختص تربوي يقترح حلين لعلاج مشكلات منصة “مدرستي”
08/09/2020   7:17 ص

بالفيديو.. مختص تربوي يقترح حلين لعلاج مشكلات منصة “مدرستي”

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قدم مختص تربوي حلين لأبرز المشكلات التي تواجهها منصة “مدرستي” التي أطلقتها وزارة التعليم من أجل عملية التعليم عن بعد، لافتاً إلى أن الوقت ما زال مبكراً للحكم على المنصة بالنجاح أو الفشل.  

وقال المختص عماد الشريف إن المنصة تواجه ضغطاً كبيراً؛ بسبب عدد الطلاب الكبير في المملكة والبالغ نحو 6 ملايين، بالإضافة لعدد المعلمين البالغ نحو نصف مليون معلم ومعلمة، ونوعية البيانات المستخدمة في المنصة.

وأضاف الشريف في لقائه ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أنه يمكن تخفيف الضغط على المنصة بعمل فترة مستقلة للمرحلة المتوسطة أو الثانوية بدلاً من جمعهما في فترة واحدة.  وفق “أخبار 24”.

وأوضح أن الحل الثاني أن تعمل المنصة طوال الـ 24 ساعة بحيث يستطيع الطالب والمعلم الدخول إليها في أي وقت، متوقعاً أن تستمر عملية التقييم طوال الفصل الدراسي الأول حتى تتحسن المنصة تماماً.

بالفيديو.. مختص تربوي يقترح حلين لعلاج مشكلات منصة “مدرستي”

أخبار محلية
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