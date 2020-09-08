محامي عائلة جمال خاشقجي يعلّق على الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بحق المدانين

علّق محامي عائلة المواطن جمال خاشقجي على الأحكام الصادرة من المحكمة الجزائية بالرياض أمس (الإثنين)، بحق المدانين في قضية مقتله، قائلاً إنها عادلة وتمثل رادعاً لكل مجرم ومسيء.
وأوضح المحامي معتصم خاشقجي وفقاً لـ”الشرق الأوسط”، أن الأحكام الصادرة بالسجن من المحكمة تجاه المحكوم عليهم عادلة، مبيناً أن العائلة ارتضت من البداية بتطبيق شرع الله وحكمه الذي تنفرد المحاكم السعودية بتطبيقه.
وأضاف أن العائلة فوضت أمرها لله ثم لولاة الأمر الذين أدوا الأمانة ونفذوا الوعد، موجهاً الشكر والعرفان والولاء لهم تجاه ما قدموه.
وكانت المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت أحكاماً قطعية بحق 8 أشخاص مدانين، وقضت بالسجن مدد بلغ مجموعها 124 سنة، طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي، وذلك وفقاً للمادتين (22،23) من نظام الإجراءات الجزائية.