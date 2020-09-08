مواطن يروي رحلة إدمانه للمخدرات ومحاولته الانتحـار مرتين حتى التعافي والعودة لحياته

روى مواطن قصة سقوطه في عالم إدمان المخدرات والظروف الصعبة التي مر بها خلال تلك الفترة التي تخللتها محاولتان للانتحـار، قبل أن ينجح في التعافي من الإدمان والعودة لحياته الطبيعية.
وقال المواطن الذي يبلغ من العمر (36 عاماً)، إنه كان يمر بظروف نفسية سيئة وأخفى إدمانه عن الأطباء ما جعلهم يشخّصون حالته بمرض الانفصام الدائم، وعلى إثر ذلك تم تنويمه عدة مرات في الأقسام النفسية وكان في كل مرة يخرج أسوأ من التي تسبقها.
وأضاف أنه في المرة الأخيرة تحلّى بالشجاعة واعترف بإدمانه فتم إحالته لقسم الإدمان، وبفضل عدد كبير من الأشخاص خرج من حياة اليأس والألم إلى حياة التعافي والأمل، مقدماً نصيحة لكل شخص مدمن بالبحث عن حياة كريمة.
وأشار إلى أنه عانى خلال فترة التعاطي من الألم والتعب والكآبة والحزن، وبعد نجاحه في التعافي استعاد حياته الكريمة وعاد إلى عمله وزوجته، معبراً وفقاً لـ “الوطن” عن سعادته بأن محاولتيه للانتحـار فشلتا.
وكُرم المواطن خلال حفل تخرج أقامه مستشفى الصحة النفسية بأبها لمستفيدي برنامج منزل منتصف الطريق، وكان من بين 8 خريجين من أصل 139 أتموا البرنامج خلال العامين الماضيين.