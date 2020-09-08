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اخبار رياضية > “الشباب” يجري مرانه الرئيسي استعداداً لمواجهة “الهلال”
08/09/2020   1:08 م

“الشباب” يجري مرانه الرئيسي استعداداً لمواجهة “الهلال”

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أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، تدريباته، اليوم الإثنين، على الملعب الرديف؛ استعدادًا لمواجهة نظيره الهلال، المقرر لها الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأعلن النادي، في بيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، أن رئيس مجلس إدارة النادي خالد البلطان، اجتمع مع اللاعبين قبل بداية التدريبات.

واستهل المدير الفني للفريق بيدرو كايشينا، تمارين إحماء وتسخين، ولياقة تحت قيادة مدرب اللياقة أوكار فارياس، كما خصص المدرب الحصة التدريبية لإجراء المران الرئيسي استعدادًا للقاء الهلال. وفق “أخبار 24”.

وتضمنت التدريبات تطبيق الجمل الفنية الخاصة باللقاء، فضلًا عن النهج التكتيكي الذي ينوي المدير الفني بيدرو كايشينا، تنفيذه في المباراة.

“الشباب” يجري مرانه الرئيسي استعداداً لمواجهة “الهلال”

اخبار رياضية
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