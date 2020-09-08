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اخبار رياضية > النصر يوقع عقدًا رسميًا مع النجم الكوري “كيم جين سو”
08/09/2020   1:08 م

النصر يوقع عقدًا رسميًا مع النجم الكوري “كيم جين سو”

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أعلن نادي النصر، اليوم الإثنين، توقيعه بشكل رسمي، مع النجم الكوري الجنوبي كيم جين سو، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم المقبل (2020-2021).

ونشر النادي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورًا أثناء توقيع النجم الكوري على عقود انضمامه إلى صفوف النصر.

وأشار النادي، إلى أن توقيع العقود جاء بحضور رئيس النادي، صفوان السويكت، بعقد يمتد لمدة سنتين، متمنيا له التوفيق مع فريقه الجديد. وفق “أخبار 24”.

النصر يوقع عقدًا رسميًا مع النجم الكوري “كيم جين سو”

اخبار رياضية
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