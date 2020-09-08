صدام بين رئيس الشباب ولاعبيه بسبب “الممر الشرفي” للهلال

كشفت مصادر صحفية، عن اصطدام رئيس نادي الشباب، خالد البلطان، بعدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، الرافضين لإقامة ممر شرفي للاعبي الهلال، في المواجهة المقرر لها الأربعاء، ضمن الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقالت المصادر، وفقًا لـ”قناة 24 الرياضية”، إن عدداً من لاعبي نادي الشباب يرفضون فكرة إقامة ممر شرفي في مباراتهم المنتظرة أمام الهلال، وذلك خلال اجتماع البلطان مع اللاعبين بعد نهاية التدريبات الجماعية.
وأشارت المصادر، إلى أن البلطان غادر ملعب تدريب فريق الشباب، وذلك بعد أن أبلغ اللاعبين بضرورة تطبيق الفكرة المتمثلة في إقامة ممر شرفي لأبطال الهلال. وفق “أخبار 24”.
وحسم الهلال لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للمرة السادسة عشر في تاريخه، قبل جولتين من نهايته، بعد فوزه السبت الماضي على الحزم (4-1) في الجولة الـ 28.