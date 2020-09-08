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اخبار رياضية > ماذا قال رئيس النصر بعد التوقيع مع “كيم جين سو”؟
08/09/2020   1:10 م

ماذا قال رئيس النصر بعد التوقيع مع “كيم جين سو”؟

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علق رئيس مجلس إدارة نادي النصر، صفوان السويكت، على انضمام النجم الكوري الجنوبي كيم جين سو، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، لبدء مشواره مع الفريق خلال الموسم المقبل (2020-2021).

وقال السويكت عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عقب توقيع العقود: “نتمنى له التوفيق.. ومستقبل مشرق للنصر الاستثنائي بإذن الله”. وفق “أخبار 24”.

وجاء توقيع العقود بحضور رئيس النادي، صفوان السويكت، حيث تعاقد اللاعب مع الفريق لمدة سنتين، وتمنى النادي للاعب التوفيق في مشواره الجديد.

ماذا قال رئيس النصر بعد التوقيع مع “كيم جين سو”؟

اخبار رياضية
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