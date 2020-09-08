رسمياً.. النصر يُعلن توقيعه مع الأرجنتيني “مارتينيز”

أعلن نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، رسمياً، أمس الإثنين، توقيعه مع النجم الدولي الأرجنتيني غونزالو مارتينيز، القادم من نادي أتلانتا الأمريكي.
وقال النادي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن مسؤولي النادي نجحوا في الحصول على توقيع مارتينيز، لمدة 4 سنوات، لتعزيز الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2024 المقبل.
رسمياً ☑️
وقعت إدارة نادي #النصر “قبل قليل” عقداً رسمياً مع النجم الدولي الارجنتيني غونزالو مارتينيز 🤩
وذلك بعقد يمتد لأربع سنوات .
متمنين له التوفيق مع ناديه #العالمي 💛#معاك_يانصر pic.twitter.com/qG2pnBtJVN
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 7, 2020
وفق “أخبار 24”.