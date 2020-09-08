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اخبار رياضية > رسمياً.. النصر يُعلن توقيعه مع الأرجنتيني “مارتينيز”
08/09/2020   1:10 م

رسمياً.. النصر يُعلن توقيعه مع الأرجنتيني “مارتينيز”

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أعلن نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، رسمياً، أمس الإثنين، توقيعه مع النجم الدولي الأرجنتيني غونزالو مارتينيز، القادم من نادي أتلانتا الأمريكي.

وقال النادي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن مسؤولي النادي نجحوا في الحصول على توقيع مارتينيز، لمدة 4 سنوات، لتعزيز الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2024 المقبل.

وفق “أخبار 24”.

رسمياً.. النصر يُعلن توقيعه مع الأرجنتيني “مارتينيز”

اخبار رياضية
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