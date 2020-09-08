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اخبار رياضية > “الجدعاني” ينضم لفريق الهلال الخميس المقبل استعدادًا لدوري أبطال آسيا
08/09/2020   1:11 م

“الجدعاني” ينضم لفريق الهلال الخميس المقبل استعدادًا لدوري أبطال آسيا

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تشهد تدريبات الهلال، بعد غد (الخميس)، انضمام الحارس عبدالله الجدعاني لصفوف الفريق الأول لكرة القدم، وذلك استعدادًا لمنافسات دوري أبطال آسيا، والمقرر استئنافها الأسبوع المقبل.

وسيصل الحارس إلى الرياض الخميس لمشاركة زملائه في التدريبات، وسيسافر معهم إلى الدوحة يوم السبت المقبل، استعدادًا لخوض أولى منافسات الدوري الآسيوي، والتي ستقام أمام باختاكور الإثنين المقبل.

يذكر أن الهلال سيخوض آخر مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم غد (الأربعاء) أمام نادي الشباب، وستشهد المباراة تتويجه بالبطولة على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض. وفق “أخبار 24”.

“الجدعاني” ينضم لفريق الهلال الخميس المقبل استعدادًا لدوري أبطال آسيا

اخبار رياضية
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