فيتوريا محتار بسبب أجانب النصر.. ويأجل قائمة آسيا النهائية

أفادت مصادر بأن مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، البرتغالي روي فيتوريا، قام بتأجيل تقديم قائمة الفريق الخاصة بدوري أبطال آسيا؛ بسبب الأجانب.
وأوضحت المصادر أن فيتوريا حائر بسبب القائمة التي ستخوض منافسات بطولة دوري أبطال آسيا والتي ينوي الاعتماد عليها في النهاية، مبينة وفقًا لـ”الرياضية” أنه استقر على المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، ولاعب الوسط الأرجنتيني جونزالو مارتينيز.
وأشارت إلى أن البرتغالي يرغب في المفاضلة النهائية بين الحارس الأسترالي برادلي جونز، والظهير الأيسر الكوري كيم جين سو، والمدافع البرازيلي مايكون بيريرا.
وبينت أنه ومن المرجح أن تكون الرغبة الأولى لفيتوريا استبعاد الكوري كيم، واعتماد تسجيل جونز، ومايكون، ومارتينيز، وحمد الله.