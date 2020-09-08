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اخبار رياضية > ماذا قال “إدواردو” بشأن غيابه عن حفل تتويج الهلال؟
08/09/2020   1:14 م

ماذا قال “إدواردو” بشأن غيابه عن حفل تتويج الهلال؟

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أكد لاعب الهلال السابق، البرازيلي كارلوس إدواردو، أنه كان يتمنى التواجد في حفل تتويج الهلال ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومشاركة زملائه الفرحة.

وأوضح البرازيلي إدواردو وفقًا لـ”اليوم” أنه كان يرغب في حضور ثامن بطولاته مع الهلال، والثالثة على مستوى بطولة الدوري، لاسيما وأنه يحل ثانيًا في قائمة هدافي الفريق ببطولة الدوري بعد أن سجل 12 هدفا خلال 22 مباراة شارك فيها.

وأشار نجم الهلال السابق أن الإجراءات الاحترازية، منعته من التواجد مع الهلال، في تلك الليلة، إذ سيدخل لحجر منزلي لمدة أسبوع كامل فور وصوله الرياض لحجر منزلي لمدة أسبوع كامل فور وصوله الرياض وذلك ضمن البروتوكولات الإحترازية بسبب فيروس كورونا.

ماذا قال “إدواردو” بشأن غيابه عن حفل تتويج الهلال؟

اخبار رياضية
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