بالفيديو.. هيئة النقل و”المرور” ينفذان حملة لضبط الشاحنات المخالفة في جميع المناطق

نفذت الهيئة العامة للنقل حملة رقابية مشتركة لضبط الشاحنات الأجنبية التي تنقل البضائع داخل المملكة، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في مشروع السلامة المرورية المتطور والضبط الإداري، والإدارة العامة للمرور.
وشملت الحملات التي نُفذت قبل الفجر، جميع مدن ومناطق المملكة، بهدف تنظيم خدمات النقل في القطاع اللوجستي، ورصد المخالفات بقطاع نقل البضائع.
ونبه مسؤولو الهيئة، في مقطع فيديو، إلى أن نقل الشاحنات الأجنبية للبضائع بين مدن المملكة يعد مخالفة للاتفاقيات الدولية والأنظمة واللوائح الخاضع لها هذا النشاط، مؤكدين أن الهيئة تتعاون مع القطاع الخاص والحكومي من أجل رصد هذه المخالفات والحد منها.
حملات رقابية مشتركة تنفذها #الهيئة_العامة_للنقل بالتعاون مع #وزارة_الداخلية “مشروع السلامة المرورية المتطور” و #الضبط_الإداري و #الإدارة_العامة_للمرور على الشاحنات المخالفة لأنظمة #النقل، وتشمل الحملات جميع مدن ومناطق المملكة، بهدف تنظيم خدمات النقل في القطاع #اللوجستي. pic.twitter.com/SjLZ1xOPZ1
— الـهـيـئة الـعـامة للنقل (@Saudi_TGA) September 8, 2020
وفق “أخبار 24”.