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أخبار محلية > بالفيديو.. هيئة النقل و”المرور” ينفذان حملة لضبط الشاحنات المخالفة في جميع المناطق
08/09/2020   1:14 م

بالفيديو.. هيئة النقل و”المرور” ينفذان حملة لضبط الشاحنات المخالفة في جميع المناطق

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نفذت الهيئة العامة للنقل حملة رقابية مشتركة لضبط الشاحنات الأجنبية التي تنقل البضائع داخل المملكة، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في مشروع السلامة المرورية المتطور والضبط الإداري، والإدارة العامة للمرور.

وشملت الحملات التي نُفذت قبل الفجر، جميع مدن ومناطق المملكة، بهدف تنظيم خدمات النقل في القطاع اللوجستي، ورصد المخالفات بقطاع نقل البضائع.

ونبه مسؤولو الهيئة، في مقطع فيديو، إلى أن نقل الشاحنات الأجنبية للبضائع بين مدن المملكة يعد مخالفة للاتفاقيات الدولية والأنظمة واللوائح الخاضع لها هذا النشاط، مؤكدين أن الهيئة تتعاون مع القطاع الخاص والحكومي من أجل رصد هذه المخالفات والحد منها.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. هيئة النقل و”المرور” ينفذان حملة لضبط الشاحنات المخالفة في جميع المناطق

أخبار محلية
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