كشفت مجموعة من الشبان، الخدع التي يتبعها بعض “شريطية” معارض السيارات، تجاه أصحاب السيارات المستعملة الذين يرغبون في بيعها داخل السوق، مشيرين إلى أنهم يتفقون فيما بينهم على بخس سعر السيارة.
وقال شاب يدعى “فيصل” إنه ذهب إلى أحد المعارض لبيع سيارته، إلا أنه تفاجأ بأن سعرها لم يصل إلى الثلث، فقرر التوجه إلى معرض آخر يعرف شخصاً يعمل فيه، فأخبره الأخير بأن سيارته منشورة في قروب لبعض “الشريطية” وقاموا بتحديد سعرها.
وأوضح أنه عندما دخل السوق، وجد أحد الشريطية يشتري سيارة نوع “جيب لكزس” موديل 2018 بـ270 ألف ريال من شخص ما، في حين أن سعرها الحقيقي يفوق ذلك بكثير، وبعد ذلك قام بتصوير السيارة ولوحتها؛ من أجل إرسالها إلى القروب حتى لا يرفع معرض آخر سعرها، مبيناً أنهم يعملون على العامل النفسي للبائع.
وروى شاب آخر اسمه “ناصر”، خلال مقطع فيديو نشره فهد البقمي، أن شريطية المعارض يستغلون الفتيات والأشخاص الجدد الذين ليس لديهم خبرة في البيع والشراء، ويبيعونهم سيارات مستهلكة بأسعار مرتفعة، على اعتبار أن حالتها جيدة، في حين أنها لا تساوي نصف القيمة التي بِيعت بها. وفق “أخبار 24”.
وحذّر البقمي، وهو ناشط مهتم بالتقنية والتجارة الإلكترونية، عبر الفيديو الذي بثّه عبر صفحته بـ”تويتر”، من عصابات الاحتيال والنصب وبعض “الشريطية”، الذين يتبعون طرقاً غير سويّة لبخس سعر السيارة، مبيناً أن البيع عن طريق المواقع الإلكترونية أيضاً غير موثوق فيه.
وناشد الجهات المختصة التدخل لوضع ضوابط لسوق السيارات وحركة البيع والشراء وتأمين البائع والمشتري، فيما طالب بعض الشباب بعدم إدخال السيارة إلى السوق إلا بورقة رسمية من شيخ المعارض تُبين سعرها الحقيقي وعيوبها ومميزاتها.
وفق “أخبار 24”.