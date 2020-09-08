بـ17.8 درجة مئوية.. خميس مشيط تسجل أدنى حرارة فجر اليوم في المملكة

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم، عبدالله المسند، عن درجات الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم (الثلاثاء) لـ26 محطة “رصد جوي” في المملكة.
وسجلت محافظة خميس مشيط أدنى درجة حرارة، حيث وصلت إلى 17.8 °C، تلتها محافظة أبها بدرجة حرارة بلغت 18.1 °C، بينما حلّت حائل في المرتبة الثالثة بتسجيل درجة حرارة 20.8 °C.
وفي نفس السياق، سجلت المدينة المنورة وجازان وعرفات ومطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة درجة حرارة صغرى أعلى مقارنة بباقي المحطات، وبلغت الحرارة: 29.1 °C، و30.4 °C، و31 ° C، و31 °C على التوالي.
وفق “أخبار 24”.