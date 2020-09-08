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أخبار محلية > “الحقيل” يعتمد لائحة تنظيم بيانات وإحصاءات القطاع البلدي
08/09/2020   1:20 م

“الحقيل” يعتمد لائحة تنظيم بيانات وإحصاءات القطاع البلدي

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اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، لائحة تنظيم بيانات وإحصاءات القطاع البلدي، والتي تهدف إلى توفير مؤشرات إحصائية في القطاع البلدي تدعم صناعة القرار بما يواكب رؤية المملكة 2030.

وكشفت الوزارة أمس (الإثنين) عن أبرز تفاصيل هذه اللائحة، حيث حددت مهام ومسؤوليات مكونات القطاع البلدي من الوحدات الإحصائية في الوزارة والأمانات، كما تضمنت إنشاء وتفعيل الوحدات الإدارية التي تتولى أعمال الإحصاء أو تشريع البيانات في القطاع البلدي.

ونصت اللائحة على هيكلة وحدات البيانات والإحصاء في الأمانات، وارتباطها التنظيمي مع أدوارها ومسؤولياتها واختصاصاتها، لتتكامل فيما بينها لرفع جودة بيانات القطاع البلدي. وفق “أخبار 24”.

وتسعى اللائحة أيضًا إلى وضع إطار عام لحوكمة بيانات القطاع البلدي وإعداد سياسات وتشريعات تلك البيانات، إلى جانب تطوير معايير وضوابط الخصوصية والنشر والإتاحة والملكية وما في حكمها.

“الحقيل” يعتمد لائحة تنظيم بيانات وإحصاءات القطاع البلدي

أخبار محلية
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