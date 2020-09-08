نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار الخرج > ‎بالصور.. وزارة البيئة بالخرج تغلق عددا من الأشياب الملوثة
08/09/2020   8:38 م

‎بالصور.. وزارة البيئة بالخرج تغلق عددا من الأشياب الملوثة

+ = -
1093

اغلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج عددا من أشياب المياه غير الصالحة للشرب و غير المرخصة و التي ثبت تلوثها وعدم سلامتها للاستهلاك الآدمي بعد إجراء الفحوصات المعملية اللازمة وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية بالمحافظة.

و يأتي هذا الاغلاق بعد ان استنفذت هذه الأشياب فترة التصحيح اللازمة و تنفيذا لنظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي م/٣٤ ولائحته التنظيمية وحفاظًا على الصحة العامة وعدم الإضرار بالإنسان.

علمًا بأنه لن تعود هذه الأشياب للعمل الا بعد تصحيح أوضاعها و تسديد الغرامات التي ستصدر عليهم.

‎بالصور.. وزارة البيئة بالخرج تغلق عددا من الأشياب الملوثة

أخبار الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885110748.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.