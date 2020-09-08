بالصور.. #بلدية_الخرج تضبط أحد الصوالين النسائية المخالفة

قامت بلدية محافظة الخرج متمثلة في قسم الرقابة بوحدة الخدمات النسائية ضمن حملاتها الرقابية بضبط إحدى الصوالين للتزيين النسائي تقوم بممارسة أعمال ذات إستدعاء طبي وأدوات طبية غير مصرحة وأدوات غير معقمة وكذلك أدوات للتجميل والميك اب مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ، وتم تطبيق الغرامة في حدها الاعلى بناء على لائحة الجزائات والغرامات .
هذا وتواصل الوحدة النسائية وبأقسامها المختصة جولاتها اليومية للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلديه والتي بدورها تنوه البلدية للمواطنين والمواطنات الابلاغ عن أي مخالفات عن طريق الرقم الموحد ٩٤٠ أو عن طريق الحساب الرسمي بالتويتر.