17 مليون هوية رقمية أصدرتها “الداخلية” عبر منصة أبشر

أوضحت منصة “أبشر” أن عدد من تم إصدار هويات رقمية لهم عبر المنصة، تجاوز 17 مليون فرد من المواطنين والمقيمين سوا كانوا ذكورًا أو إناثًا.
وتتم إتاحة استخدام الهوية الرقمية للدخول على المنصات والبوابات والتطبيقات الحكومية الأخرى من خلال الربط مع خدمة النفاذ الموحد بالشراكة مع مركز المعلومات الوطني.
وأبانت أن عدد البوابات والمنصات المرتبطة مع خدمة النفاذ، بلغ 147 منصة وبوابة، مما سهل على المواطنين والمقيمين إنجاز أكثر من 200 خدمة إلكترونيا، دون الحاجة إلى زيارة مقدمي الخدمات في الجهات الحكومية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن وزارة الداخلية ترأس لجنة النفاذ الوطني الموحد، ويشارك فيها عدد من الجهات الحكومية بهدف تسريع وإتاحة استخدام الهوية الرقمية الموحدة التي تصدرها الداخلية للأفراد، والتي تعد امتداداً للهوية التقليدية، وتسعى اللجنة لتوسيع عدد الجهات المستفيدة من الخدمة وإضافة شرائح جديدة من المستفيدين، وتعد خدمة النفاذ الموحد في المملكة نموذجًا فريدًا على المستويين الإقليمي والدولي.