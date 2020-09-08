توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ازدياد فرصة هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تصل سرعتها إلى 45كم/ س على بعض مناطق المملكة، بدءًا من غدٍ (الأربعاء) وحتى الأحد المقبل.
وذكرت الهيئة أن تلك الأجواء ستسود عدة مدن ومحافظات في 6 مناطق بالمملكة، وهي عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك .
وأوضحت الهيئة أن المدن والمحافظات المشمولة بالحالة المطرية هي أبها، وخميس مشيط، وبلقرن وسراة عبيد، وظهران الجنوب، ومحايل، وبارق، والمجاردة، والحرجة، وبيشة، والنماص، وجازان والعارضة، والدرب، وفيفا، وهروب، والخوبة، وبيش، صامطة، وأبو عريش، وفرسان، وينبع، وتبوك، والوجه، وأملج.
كما شملت المحافظات بلجرشي، والباحة، والعقيق، والمندق، وقلوة، والمخواة، وبني حسن، والحجرة، والطائف وميسان، والعرضيات، وأضم، والكامل، والعاصمة المقدسة، والجموم، والقنفذة، والليث، وجدة، ورابغ، والعيص، ووادي فرع، والعلا، والمدينة المنورة، وخيبر.
وفق “أخبار 24”.