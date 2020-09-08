تحذير من “البنوك السعودية” بشأن عروض الوظائف على مواقع التواصل الاجتماعي

حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، من الانسياق وراء بعض إعلانات الوظائف على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشددت على ضرورة حماية البيانات البنكية والمعلومات الشخصية من الحسابات التي تروج لعروض توظيف في منصات التواصل الاجتماعي، والتي تهدف لجمع المعلومات الخاصة بالسعوديين. وفق “أخبار 24”.
وكانت “البنوك السعودية” قد حذرت من بعض الرسائل عبر البريد الإلكتروني، والتي تطلب التبرع من أجل علاج فيروس كورونا المستجد.
احمِ بياناتك البنكية ومعلوماتك الشخصية من الحسابات التي تروّج لعروض توظيف في مواقع التواصل الاجتماعي#وعيك_يحميك #البنوك_السعودية pic.twitter.com/JkKaGT9eL0
— البنوك السعودية (@SaudiBanks) September 8, 2020