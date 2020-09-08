نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > تحذير من “البنوك السعودية” بشأن عروض الوظائف على مواقع التواصل الاجتماعي
08/09/2020   8:44 م

تحذير من “البنوك السعودية” بشأن عروض الوظائف على مواقع التواصل الاجتماعي

+ = -
586

حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، من الانسياق وراء بعض إعلانات الوظائف على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشددت على ضرورة حماية البيانات البنكية والمعلومات الشخصية من الحسابات التي تروج لعروض توظيف في منصات التواصل الاجتماعي، والتي تهدف لجمع المعلومات الخاصة بالسعوديين. وفق “أخبار 24”.

وكانت “البنوك السعودية” قد حذرت من بعض الرسائل عبر البريد الإلكتروني، والتي تطلب التبرع من أجل علاج فيروس كورونا المستجد.

تحذير من “البنوك السعودية” بشأن عروض الوظائف على مواقع التواصل الاجتماعي

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885110794.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.