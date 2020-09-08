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أخبار محلية > وزير الصناعة والثروة المعدنية: نسير وفق استراتيجية محددة لتوطين أغلب المنتجات المستوردة
08/09/2020   8:44 م

وزير الصناعة والثروة المعدنية: نسير وفق استراتيجية محددة لتوطين أغلب المنتجات المستوردة

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كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، ملامح استراتيجية التوطين لأغلب المنتجات الاستهلاكية في المملكة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح خلال حديثه لبرنامج “تم” على قناة “السعودية”، أن الوزارة تسير في العديد من المسارات من أجل توطين المنتجات الاستهلاكية في المصانع المحلية، وعلى رأسها تعظيم الاستفادة من المواد الخام وتصديرها في صورة منتجات جاهزة فعليًا.

وشدد الخريف على سعي المملكة لتوطين المنتجات المستوردة إلى صناعة محلية، وذلك من خلال العمل في مسار الاستفادة من التطور التكنولوجي وقدرات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، مؤكدًا أن المملكة لديها فرصة للاستفادة من الإمكانيات المادية والبشرية. وفق “أخبار 24”.

وأبان أن المملكة تسير في مسار خلق صناعات تعتمد على طلب مستقبلي، بما يهدف في الاستفادة من قدرات المملكة الصناعية والمادية في المستقبل.

وزير الصناعة والثروة المعدنية: نسير وفق استراتيجية محددة لتوطين أغلب المنتجات المستوردة

أخبار محلية
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