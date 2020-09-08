افتُتحت بكلمة لخادم الحرمين.. انطلاق فعاليات قمة تواصل العمال في مجموعة العشرين

انطلقت أمس (الإثنين) فعاليات قمة مجموعة تواصل العمال في مجموعة العشرين.
وافتُتحت القمة بكلمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ألقاها نيابة عنه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي.
وأكد خادم الحرمين في الكلمة على أن حماية الأرواح والحفاظ على وظائف الأفراد وركائز معيشتهم تأتي في مقدمة اهتمامات قادة دول مجموعة العشرين. وفق “أخبار 24”.
وضمّت القمة خمس جلسات للنقاش، تناولت المساواة، والتدريب الفني والمهني، والقضاء العمالي، ودور المنظمات الدولية، والإصلاحات في أسواق العمل المستقبلية.