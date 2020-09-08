60% لا يمارسون الرياضة.. أرقام صادمة عن معدلات السمنة في المملكة

كشف مدير إدارة الغذاء الصحي بهيئة الغذاء والدواء، فيصل بن سنيد، ملامح معدلات السمنة بين السعوديين، مؤكدًا أن ذلك كان دافعًا وراء إطلاق مبادرة “وجبتي صحتي” الهادفة لتحسين النمط الغذائي في المملكة.
وأوضح خلال حديثه عن المبادرة في برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، أن معدلات السمنة، حسب أرقام وزارة الصحة، بلغت 59%، منها 29% تخطوا مرحلة زيادة الوزن وأصبحوا يعانون من السمنة فعليًا، و31% منهم يعانون فقط زيادة في الوزن، وذلك في الفئة العمرية من 15 فما فوق.
وأبان سنيد أن نسبة السمنة في الأطفال ما قبل سن الالتحاق بالمدرسة بلغت 6%، فيما بلغت نسبة السمنة في سن الدراسة بين الأطفال حوالي 9%، كما ذكر أن 60% من السعوديين لا يمارسون الرياضة بشكل كامل. وفق “أخبار 24”.
وكانت هيئة الغذاء والدواء قد أولت اهتمامًا كبيرًا بالعمل على تغيير النمط الغذائي في السعودية، وذلك من خلال مبادرات تهدف إلى توعية المواطنين بضرورة تحسين الثقافة الغذائية وممارسة الرياضة.
فيديو | معدلات ارتفاع السمنة وصلت 59% في #المملكة و60% من الشعب لا يمارس الرياضة#الإخبارية #نشرة_النهار pic.twitter.com/TGcPeMcpqa
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 8, 2020