الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ينشر فيديو لرحلته في المملكة بصحبة أسرته.. ويدعو الجميع لزيارتها

نشر الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكشفيلي، مقطع فيديو لجولته السياحية في المملكة بصحبة أسرته، مشيداً بالمملكة كوجهة للسياحة.
وعلق الأمين العام في الفيديو بأن السياحة في المملكة تتضمن العديد من الأنشطة المختلفة من المغامرات وتجارب الأكل الشعبي والمناظر الخلابة والتسوق، داعياً الجميع لزيارة المملكة ورؤية جمال هذا البلد وشعبه وثقافته وطبيعته. وفق “أخبار 24”.
وكان وزير السياحة أحمد الخطيب قد استقبل الأمين العام أثناء زيارته للمملكة، واصطحبه في جولة شملت جدة التاريخية وعددا من المتاحف والمنتجعات الساحلية، والمواقع السياحية والتراثية في أبها.
Thank you Saudi Arabia 🇸🇦 for your generosity and kindness. Your people, traditions and extraordinary tourism ecosystem makes you a top destination! Saudi Arabia is ready to welcome tourists! pic.twitter.com/7hn9Z63nVx
— Zurab Pololikashvili (@pololikashvili) September 8, 2020