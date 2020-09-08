كشفت وزارة التعليم إحصائيات الدخول والاستخدام لمنصة “مدرستي” في المدارس الحكومية، والتي تعكس حجم المشاركة والتفاعل بين الطلاب والمعلمين.
وأكدت أن عدد الطلاب والطالبات الذين استخدموا المنصة في الأسبوع الأول بلغ 3 ملايين تقريبًا، فيما استخدمها 12 مليون طالب وطالبة خلال الأيام الثلاث الماضية، بواقع 4 ملايين في كل يوم تقريبًا.
وبلغت أعداد المعلمين والمعلمات الذين استخدموا المنصة في الأسبوع الأول 371 ألفاً تقريباً، فيما استخدمها 1.2 مليون خلال الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع الجاري، بواقع 400 ألف ليوم الأحد و410 آلاف يوم الإثنين و410 آلاف الثلاثاء.
واستخدم 20 ألفاً من قادة المدارس المنصة خلال الأسبوع الأول، كما استخدمها نفس العدد تقريباً خلال الأيام الثلاثة في الأسبوع الثاني، ليصل إجمالي المستخدمين في الأيام الثلاث الماضية 60 ألفاً تقريباً.
كما بلغ عدد الواجبات المنشأة للطلاب والطالبات 225 ألفاً في الأسبوع الأول، و430 ألفاً يوم الأحد و540 ألفاً الإثنين، و700 ألف لليوم الثلاثاء، فيما بلغ عدد الدروس الافتراضية المتزامنة 36 ألفاً في الأسبوع الأول، و37 ألفاً خلال يوم الأحد و700 ألف يوم الإثنين و1.3 مليون اليوم.
وإجمالًا، بلغ عدد الزوار في الأسبوع الأول 25 مليوناً، وتصاعد تدريجياً ليصل إلى 28 مليوناً يوم الأحد، ثم 36 مليوناً أمس الإثنين، وأخيرًا 41 مليون مستخدم على مدار اليوم، كما بلغ عدد الطلاب والطالبات المستخدمين للمنصة 5 ملايين، والمعلمين المعلمات المكلفين بنصاب 420 ألفاً وقادة المدارس 21 ألفاً.
وحققت قنوات “عين” عبر موقع “يوتيوب” فقط ما يقرب من 100 مليون مشاهدة، وذلك دون حساب نسبة المشاهدة للقنوات الفضائية.
وفق “أخبار 24”.