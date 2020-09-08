بالصور.. مستشفى #الدلم يشارك في سوق التمور الموسمي بالمحافظة عبر ركن توعوي

في استمرار للجهودة الصحية التي يقدمها قسم التوعية الصحية في مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بمحافظة الدلم و قطاع الرعاية الأولية بالمحافظة، شارك القطاع بركن توعوي في سوق التمور الموسمي بالدلم.و الذي شرفه سعادة المحافظ الأستاذ فهد بن حميد.
و زار سعادة المحافظ الركن الذي احتوى عدد من المطويات الصحية و اللوحات التثقيفية. كما أتاح المعرض لزوار السوق قياس درجة الحرارة، و توزيع الكمامات و المعقمات الطبية.كما أشاد سعادة المحافظ بالجهود المبذولة في هذه البادرة الطيبة و تظافر كافة الجهود لراحة و صحة الزوار.
من جهته أكد سعادة الدكتور إبراهيم الدخيني مدير مستشفى الأمير سلمان بن محمد بالدلم ، حرصهم الدائم على التواجد في مثل هذه المناسبات ، و التجمعات في ظل هذه الظروف الصحية، و هو يمثل هدف رئيسي لهم. كما ثمن لسعادة المحافظة هذه الزيارة و الكلمات التشجعية موكداً أن ما يقومون به هو واجب على كل ممارس صحي.