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أخبار محلية > بعد نجاح محاولة ابنها لإنقاذ المشروع.. صاحبة “مقهى الأحساء” تكشف تكلفته الضخمة
09/09/2020   7:06 ص

بعد نجاح محاولة ابنها لإنقاذ المشروع.. صاحبة “مقهى الأحساء” تكشف تكلفته الضخمة

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كشفت صاحبة أحد مقاهي الأحساء الذي اشتهر بعد تداول مقطع فيديو لإنقاذه من الخسارة، القيمة الكاملة لمشروعها الذي لاقى رواجًا كبيرًا من أهل الأحساء بعد انتشار الفيديو.

وأوضحت “أم إبراهيم” خلال حديثها لبرنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، أن تكلفة المشروع تصل إلى 500 ألف ريال، مؤكدة أنها استدانت من أجل الحصول على الأموال اللازمة لتنفيذ المشروع.

وأكدت أنها أطلقت اسم “سفسيف” على المقهى نسبة إلى طبق تمر يتم طبخه في الأحساء، يُضاف له السمسم والزنجبيل والحلوى وغيرها، كما أكدت أن المقهى يقوم بعمل عدد من المنتجات باستخدام الطرق الحساوية التقليدية. وفق “أخبار 24”.

وكان ابنها إبراهيم قد طلب من رواد مواقع التواصل الاجتماعي القدوم إلى محل والدته بعد أن خيَم عليها الحزن خوفًا من الفشل، وهو ما لاقى استجابة واسعة من مواطنين كثيرين، الأمر الذي تسبب في إقبالهم على المقهى.

بعد نجاح محاولة ابنها لإنقاذ المشروع.. صاحبة “مقهى الأحساء” تكشف تكلفته الضخمة

أخبار محلية
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