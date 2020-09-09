أكد أخصائي الطب النفسي الدكتور علي الدعوس، أن نسب الخطورة والعنف عند المرضى النفسيين تقريباً نفس النسب عند الأشخاص العاديين ولا يوجد فرق كبير بينهما، وذلك حسب الإحصائيات والأرقام.
وأوضح الدكتور الدعوس خلال مقطع فيديو توعوي نشره مستشفى الصحة النفسية بالطائف عبر حسابه بـ”تويتر”، أن بعض الأمراض النفسية من الممكن أن يكون بها نسبة خطورة عالية مثل مرضى الاضطراب المجتمعي، والذين يتعاطون المخدرات، وبعض مرضى انفصام الشخصية. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن المرضى النفسيين هم الأكثر عرضة للخطورة والتنمر والعنف من الآخرين، نافياً ما يعتقده بعض الناس بأن المرضى النفسيين يُشكلون خطراً على المجتمع.
#المرض_النفسي_ليس_عيباً
هل المريض النفسي خطر على المجتمع #مستشفى_الصحة_النفسية#صحة_الطايف #وزارة_الصحة pic.twitter.com/aeHw1OsFzh
— مستشفى الصحة النفسية بالطائف (@mental_taif) September 8, 2020