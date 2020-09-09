خرج عضو شرف النصر الأمير الوليد بن بدر، من المستشفى بعد تعافيه من الإصابة بفيروس “كورونا” المُستجد.
ونشر الأمير الوليد بن بدر عبر حسابه بـ”تويتر”، صوراً له وهو داخل سيارته بعد الخروج من المستشفى، معلقاً: “اللهم لك الحمد والشكر”.
ولاقت الصور تفاعلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين حمدوا الله سبحانه وتعالى على تمام نعمة الشفاء عليه، ومن بينهم الأمير عبدالرحمن بن مساعد، والأمير فيصل بين تركي.
يُشار إلى أن الأمير الوليد بن بدر انتقل إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة؛ إثر تعرضه للإصابة بفيروس “كورونا” قبل شهر تقريباً.
وفق “أخبار 24”.