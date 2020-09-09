بالفيديو.. مختص تقني يحذر من تطبيق “تيك توك” ويكشف بعض خفاياه

حذر مختص تقني من تطبيق “تيك توك” الذي انتشر بقوة في الفترة الأخيرة، مبيناً بعض خباياه وخفاياه والتي بسببه اشتعلت حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
وقال المختص أحمد المقاطي في لقاء على قناة “الإخبارية”، إن التطبيق الصيني حقق نجاحاً قوياً لم يحدث في تاريخ التقنية، حيث حقق قفزة خلال 3 سنوات لم يحققها “فيسبوك”، وذلك يرجع لأسباب عديدة.
وأضاف المقاطي أن من أسباب نجاح التطبيق اختفاء تطبيق “فاين” وتخلي “تويتر” عنه، بالإضافة إلى المنافسة الشرسة بين تطبيقي “إنستغرام” و”سناب شات”، كما أنه يتلقى دعماً خفياً وكبيراً من الحكومة الصينية، ويمتلك خوارزميات جبارة في الذكاء الاصطناعي لا يملكها “فيسبوك” و”تويتر”.
وأوضح أن بداية التطبيق بدأت بإطلاق الشركة المؤسسة له تطبيقاً هزلياً لكن تم إغلاقه بسبب افتعاله لمشاكل اجتماعية، بعدها صممت الشركة برنامجاً إخبارياً بداخله خوازرميات تستطيع بعد جلسة أو جلستين أن تفهم سلوك مستخدمه، وبعدها يضخ البرنامج له كمية كبيرة من الأخبار التي يحتاجها. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه يتمنى أن يحارب الجميع التطبيق وليس فقط الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن خطورته تكمن في المعلومات الكبيرة التي يخزنها والتي يمكن أن تستخدم بشكل نفسي أو عسكري أو غيره.
فيديو | مختص تقني يكشف لـ #نشرة_النهار خفايا برنامج #تيك_توك ويحذر مستخدميه #الإخبارية pic.twitter.com/j0i09YJH8k
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 8, 2020