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أخبار محلية > شاهد.. مهندسة سعودية تتولى مهام ضبط الجودة والإشراف على مباني تصريف الأمطار بجدة
09/09/2020   7:10 ص

شاهد.. مهندسة سعودية تتولى مهام ضبط الجودة والإشراف على مباني تصريف الأمطار بجدة

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تولت شابة سعودية تعمل مهندسة معمارية، مهام ضبط الجودة والإشراف على المباني في محطة رفع وتصريف الأمطار في جدة التابعة لأمانة المحافظة، حيث نجحت في فرض نفسها وكسب ثقة القائمين على المشروع.  

 وقالت المهندسة مريم ناصر، إنها تخرجت في إحدى الجامعات السعودية وعملت في شركة تابعة لأمانة جدة تعمل على تصريف مياه الأمطار، مبينة أنها مسؤولة عن المباني في المحطة وتشرف على التصاميم الداخلية للمباني والتسريبات الداخلية والخارجية وضبط الجودة. وفق “أخبار 24”.

 وأضافت في لقاء مع “العربية”، أنها تقوم كذلك بالتأكد من جودة الموردين وجودة المواد المستخدمة في المشروع، وأنها سعيدة لعملها في هذه الوظيفة في بداية مسيرتها المهنية، وتسعى لاكتساب خبرة في مجال لا يعمل به كثير من السعوديين. 

 

شاهد.. مهندسة سعودية تتولى مهام ضبط الجودة والإشراف على مباني تصريف الأمطار بجدة

أخبار محلية
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