بالفيديو.. مواطن يترك وظيفته لإدارة مشروع خاص بابنتي أخيه اليتيمتين.. هذه قصته

قرر مواطن بمنطقة القصيم التضحية بوظيفته من أجل رعاية ابنتي أخيه اليتيمتين، حيث افتتح متجراً وقرر إدارته بنفسه والعمل فيه كمجرد موظف، وتخصيص دخله لهما.
وقال المواطن محسن الفريدي في لقاء ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن أخاه توفي قبل 5 سنوات وترك ابنتين، مبيناً أنه جهز المحل من ماله الخاص ولم يأخذ شيئاً من المال الذي تركه أخوه، ويعتبر نفسه مجرد موظف عند ابنتي أخيه. وفق “أخبار 24”.
ورد الفريدي على من اتهموه بتصوير مقطع فيديو يروي فيه قصته بأن ما قام به يعد رياء، حيث أكد أنه كان يقصد من تصوير الفيديو دعم المحل الذي افتتحه حتى يحقق ربحاً يكفي ابنتي أخيه.
فيديو | ترك وظيفته واتجه لرعاية “بنات أخيه” الأيتام.. تعرفوا على القصة#الراصد pic.twitter.com/ADe4ca4PLH
— الراصد (@alraasd) September 8, 2020