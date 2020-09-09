مواطن يحرم طليقته من رؤية طفلتهما ذات الـ 13 عاماً.. و”حقوق الإنسان” تتدخل

تدخلت هيئة حقوق الإنسان لتمكين مواطنة من رؤية طفلتها ذات الـ13 عاماً، بعدما منعها طليقها من رؤيتها رغم حصولها على حكم قضائي يسمح لها برؤيتها.
وأوضحت الهيئة وفقاً لـ “عكاظ”، أن الطفلة كانت في حضانة أمها حتى بلوغها سن الـ 13 ثم انتقلت للعيش مع إحدى قريبات زوجها، وفوجئت بمنع طليقها لها من رؤية الطفلة مخالفاً بذلك حكم المحكمة.
وأضافت أن الأم تقدمت بشكوى للهيئة لتتولى التحقق من صحة المعلومات، وتبين أن والد الطفلة امتنع بالفعل عن تنفيذ الحكم القضائي، مدعياً أن ابنته لا ترغب في رؤية والدتها.
وأشارت إلى أنها تابعت فصول القضية حتى تم تسليم الطفلة لوالدتها وإنهاء معاناتها، وستتابع الإجراءات بحق والد الطفلة لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي لفترة طويلة.