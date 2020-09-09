أعلنت شركة إتقان العقارية أنه بالتعاون مع مجلس تصفية عقارات تركة الشيخ صالح بن عبد العزيز الراجحي، سيتم قريبا طرح أربعة عقارات في مدينة الرياض، بالمزاد العلني.
وأوضحت الشركة في بيان لها أمس (الثلاثاء)، أن العقارات الأربعة التي سيتم طرحها للبيع في المزاد العلني تتضمن: “عزيزية مول” في حي المروج جنوب الخطوط الجوية السعودية، و”أرض البرج” في حي الملك فهد، طريق الملك فهد، شمال وزارة الشؤون البلدية والقروية، جنوب أسواق طيبة.
إضافة إلى “أرض فليتة” في حي بدر جنوب الرياض بالقرب من حي عكاظ والشفا، و”مبنى مجلس الحراسة” على طريق الملك عبد الله في حي الورود بالقرب من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وفق “أخبار 24”.