بالصور.. مكتب مياه الخرج يستكمل اغلاق اشياب المياه الغير نظامية بالمحافظة

استكمالاً للحملة التي يقوم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنيه المختصة .بشأن اغلاق اشياب المياه الغير نظامية بالمحافظة .
اغلق المكتب عدد (٢) من أشياب المياه غير الصالحة للشرب و غير المرخصة و التي ثبت تلوثها وعدم سلامتها للاستهلاك الآدمي بعد إجراء الفحوصات المعملية اللازمة .
و يأتي هذا الاغلاق بعد ان استنفذت هذه الأشياب فترة التصحيح اللازمة و تنفيذا لنظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي م/٣٤ ولائحته التنظيمية وحفاظًا على الصحة العامة وعدم الإضرار بالإنسان.
علمًا بأنه لن تعود هذه الأشياب للعمل الا بعد تصحيح أوضاعها و تسديد الغرامات التي ستصدر عليهم.