مصادر: “تقويم التعليم” تستعد لاستقبال الطلاب بتعقيم وتنظيف مقرات الاختبارات المحوسبة

كشفت مصادر عن عزم هيئة تقويم التعليم والتدريب، التعاقد مع متعهد للقيام بعمليات نظافة وتعقيم مقرات الاختبارات المحوسبة.
وأوضحت المصادر، أن تلك الخطوة تأتي لتوفير بيئة نظيفة وصحية لاستقبال طلاب الاختبارات، وأخذ كامل الاحتياطات لسلامة المختبرين، في ظل جائحة “كورونا” المستجد.
ولفتت وفقا لـ”الوطن” إلى أن الهيئة أشارت إلى أن أداء اختبار القدرات المحوسب لا يتم من البيت، ولكن يتم في المقرات المحوسبة التابعة لها.
وكانت “قياس” بالتعاون مع الهيئة قد أعلنت مؤخرًا فتح التسجيل في اختبار القدرات العامة، موضحةً أن الاختبار سيُعقد خلال الفترة من 2 – 10 / 10 / 2020م للفترة الأولى، ومن 19 – 27 / 2 / 2021 للفترة الثانية، علمًا بأن التسجيل متاح طوال العام في المقرات المحوسبة.