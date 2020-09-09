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أخبار محلية > بالصور.. رئاسة الحرمين تقيم احتفالية بمناسبة انتهاء موسم العمرة والحج
09/09/2020   1:39 م

بالصور.. رئاسة الحرمين تقيم احتفالية بمناسبة انتهاء موسم العمرة والحج

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أقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم (الأربعاء)، الاحتفالية الختامية بمناسبة انتهاء موسم العمرة والحج لعام 1441هـ.

وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبد الرحمن السديس، إن القرار التاريخي الاستثنائي من خادم الحرمين الشريفين بالجمع بين الأمرين المهمين بإقامة شعيرة الحج العظيمة حفاظًا للدين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية حفظًا للنفس البشرية، جاء بتكاتف الجهود الأمنية والصحية، والتي جعلت العناية بالحجاج وتلبية احتياجاتهم هدفًا أساسيًا لها.

من جانبه، قال نائب وزير الحج الدكتور عبد الفتاح مشاط، إن الرئاسة لا تدخر جهدًا في تسخير جميع إمكاناتها المادية والبشرية وخبراتها التراكمية وتحقيق التعاون بينها وبين القطاعات الأخرى؛ مما ساهم في تجويد الخدمات بدعم وتوجيه سديد من القيادة الرشيدة.

بدوره أكد قائد قوة الطوارئ الخاصة بالعاصمة المقدسة العميد سليم الهذلي، أن خادم الحرمين وولي عهده اتخذا القرار الحكيم بإقامة شعيرة الحج في ظل الظروف الراهنة وسط تدابير صحية وإجراءات وقائية، فتحقق بذلك إقامة هذه الشعيرة في موقف أظهر للعالم أجمع ما توليه القيادة من الرعاية والاهتمام بضيوف بيت الله الحرام.

احتفالية بمناسبة انتهاء موسم العمرة والحج

احتفالية بمناسبة انتهاء موسم العمرة والحج

احتفالية بمناسبة انتهاء موسم العمرة والحج

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. رئاسة الحرمين تقيم احتفالية بمناسبة انتهاء موسم العمرة والحج

أخبار محلية
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