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اخبار رياضية > “الجزائية” تقضي بحد الحرابة لمتهمَين في “خلية الدالوة”
09/09/2020   7:27 م

“الجزائية” تقضي بحد الحرابة لمتهمَين في “خلية الدالوة”

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قضت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم (الأربعاء)، بإدانة المتهمَين الخامس والتاسع في “خلية الدالوة”، بما نسب إليهما من تهم، وإقامة حد الحرابة عليهما.

واستكملت المحكمة جلساتها، لإصدار الحكم الابتدائي، بعد انعقادها بتاريخ 14/1/1442هـ.

وأُدين جميع المتهمين بعدة تهم، منها الاشتراك في الهجوم المسلح على جمع من المواطنين العزل بقصد قَتل أكبر عدد منهم عمدًا وعدوانًا في الشهر الحرام في قرية الدالوة بتاريخ 10/ 1/ 1436هـ، وتمكنهم من قَتل ما مجموعه ثلاثة أطفال وخمسة أشخاص، وإصابة سبعة أطفال وخمسة أشخاص، إضافةً إلى انتهاج المنهج التكفيري، والانتماء لتنظيم دَاعش الإرهابي، وغيرها من التهم. وفق “أخبار 24”.

وكانت الجزائية قد أصدرت في مطلع سبتمبر الجاري حكمًا ابتدائيًا، بالقتل لـ7 من منفذي الهجوم الإرهابي على قرية الدالوة بمحافظة الأحساء، والسجن 25 عامًا لثلاثة متهمين آخرين.

“الجزائية” تقضي بحد الحرابة لمتهمَين في “خلية الدالوة”

اخبار رياضية
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