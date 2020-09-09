كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم (الأربعاء)، عن إعلان مهم سيتم إيضاح تفاصيله مساء اليوم (الأربعاء)، دون الحديث عن مزيد من التفاصيل.
ودعا الاتحاد عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل، جميع المتابعين إلى ضبط منبهات ساعاتهم وجوالاتهم، لمعرفة النبأ في الساعة الـ(20.27) بتوقيت المملكة.
وقُوبل الإعلان باهتمام واسع من قبل المتابعين على مواقع التواصل، الذين انهالوا بالتعليقات لمحاولة توقع تفاصيل ما سيتم الكشف عنه، فيما رجحت مصادر أن يكون النبأ هو إعلان تقديم ملف استضافة المملكة كأس أمم آسيا 2027.
وفق “أخبار 24”.