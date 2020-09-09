خادم الحرمين الشريفين يؤكد أهمية بذل دول مجموعة الـ20 الجهد لتخفيف آثار كورونا على الشعوب

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أهمية مواصلة دول مجموعة الـ20 بذل الجهد لتخفيف آثار جائحة كورونا على الشعوب والاقتصاد العالمي.
واستعرض خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم (الأربعاء) برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أعمال المجموعة لهذا العام برئاسة المملكة، والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لمواجهة تحديات الجائحة والتخفيف من آثارها.
كما جرى خلال الاتصال مناقشة أوجه التعاون القائم بين البلدين وسبل تطويره في مختلف المجالات.
من جهته، عبّر رئيس الوزراء الهندي عن تقديره للمملكة لقيادتها المتميزة لأعمال المجموعة، وعن ثقته باستفادة العالم من نتائج اجتماعات دول العشرين. وفق “أخبار 24”.