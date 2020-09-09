في حال إصابة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بـ”كورونا” هل تعرضهم للوفاة أكبر؟.. “الصحة” تجيب

أوضحت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، أن نسبة الخطورة للمصابين بفيروس “كورونا” من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أعلى من غيرهم.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن الحالات المصنفة بالحالات الخطرة هي حالات لديها احتمالات للدخول في الوضع الحرج مثل الأمراض المزمنة وكبار السن.
وأشار إلى أن هناك حالات مصابة من كبار السن والأمراض المزمنة استجابت للرعاية والمتابعة الصحية وتماثلت للشفاء، لافتاً إلى أن نسبة الشفاء تزداد عند حصولهم على الرعاية الصحية مبكراً.
فيديو | في حال إصابة كبار السن والفئات الخطرة بـ #كورونا.. هل تعرضهم للوفاة أكبر؟#الإخبارية pic.twitter.com/BRcOfwz0z2
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 9, 2020
وفق “أخبار 24”.