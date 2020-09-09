نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > في حال إصابة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بـ”كورونا” هل تعرضهم للوفاة أكبر؟.. “الصحة” تجيب
09/09/2020   7:33 م

في حال إصابة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بـ”كورونا” هل تعرضهم للوفاة أكبر؟.. “الصحة” تجيب

+ = -
989

أوضحت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، أن نسبة الخطورة للمصابين بفيروس “كورونا” من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أعلى من غيرهم.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن الحالات المصنفة بالحالات الخطرة هي حالات لديها احتمالات للدخول في الوضع الحرج مثل الأمراض المزمنة وكبار السن.

وأشار إلى أن هناك حالات مصابة من كبار السن والأمراض المزمنة استجابت للرعاية والمتابعة الصحية وتماثلت للشفاء، لافتاً إلى أن نسبة الشفاء تزداد عند حصولهم على الرعاية الصحية مبكراً.

 

وفق “أخبار 24”.

في حال إصابة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بـ”كورونا” هل تعرضهم للوفاة أكبر؟.. “الصحة” تجيب

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885110929.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.